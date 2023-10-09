Число жертв нападения ХАМАСа на Израиль возросло до 800, — СМИ

По состоянию на 9 октября число жертв нападения ХАМАСа на Израиль возросло до 800, более 2500 человек получили ранения, десятки человек в критическом состоянии. Об этом сообщает The Times of Israel.
По данным израильских СМИ, число погибших в результате нападения ХАМАС и последующих боев возросло до 800 человек.
Между тем Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 9 октября в больницы было доставлено 2 506 раненых, из которых 23 находятся в критическом состоянии, а 353 получили серьезные ранения.
Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение. Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.
Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.
Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.
Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.
Еще мы писали, какая сейчас ситуация в Израиле: безлюдные улицы в Тель-Авиве и проблемы с интернетом.
Также Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.
А еще по данным правительства страны, ХАМАС похитил более 100 израильтян и отказывается увольнять раненых.
Добавим, что Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАСа на Израиль.
Кроме того, Израиль запросил в США ракеты для "Железного купола" и сотрудничество в разведке.
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