Число жертв нападения ХАМАСа на Израиль возросло до 800, — СМИ

Более 2500 человек получили ранения, десятки в критическом состоянии.

По состоянию на 9 октября число жертв нападения ХАМАСа на Израиль возросло до 800, более 2500 человек получили ранения, десятки человек в критическом состоянии. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным израильских СМИ, число погибших в результате нападения ХАМАС и последующих боев возросло до 800 человек.

Между тем Министерство здравоохранения сообщает, что по состоянию на 9 октября в больницы было доставлено 2 506 раненых, из которых 23 находятся в критическом состоянии, а 353 получили серьезные ранения.

Ранее мы сообщали, что в Израиле ввели чрезвычайное положение. Также армия обороны Израиля объявила о "состоянии готовности к войне" после массированного обстрела.

Затем стало известно, что Израиль потерял контроль над одной из своих баз, боевики расстреливают гражданские автомобили, а в страны объявлен сбор резервистов.

Сейчас в радиусе 80 километров от Сектора Газа объявлена чрезвычайная ситуация. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило войну его стране.

Добавим, у Зеленского отреагировали на ситуацию в Израиле.

Еще мы писали, какая сейчас ситуация в Израиле: безлюдные улицы в Тель-Авиве и проблемы с интернетом.

Также Израиль впервые за 50 лет перешел в состояние войны.

А еще по данным правительства страны, ХАМАС похитил более 100 израильтян и отказывается увольнять раненых.

Добавим, что Папа Римский отреагировал на нападение ХАМАСа на Израиль.

Кроме того, Израиль запросил в США ракеты для "Железного купола" и сотрудничество в разведке.

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