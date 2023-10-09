Более 1,7 тысяч объектов культурной инфраструктуры пострадали из-за агрессии рф – МКИП

Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения.

Источник фото: spadshchyna.lviv.ua

Из-за полномасштабной российской агрессии против Украины ущерб понесли уже 1702 объекта культурной инфраструктуры. Самой многочисленной группой объектов культурной инфраструктуры, которые получили повреждения или разрушения, являются клубные заведения (49% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки), сообщает Министерство культуры и информационной политики.

Наибольшие потери и убытки культурная инфраструктура понесла в Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Николаевской, Луганской и Запорожской областях.

В общей сложности пострадали:

клубные заведения – 841;

библиотеки – 601;

заведения художественного образования – 131;

музеи и галереи – 99;

театры и филармонии – 30.

«Следует отметить, что на конец сентября 2023 года почти вся территория Луганской и значительные части территорий Херсонской, Запорожской и Донецкой областей до сих пор находятся во временной оккупации. Это делает невозможным расчет точного количества объектов культурной инфраструктуры, пострадавших в ходе боевых действий и оккупации», - отметили в Минкультуры.

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