Понад 1,7 тисячі об'єктів культурної інфраструктури постраждали через агресію рф – МКІП

Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади.

Джерело фото: spadshchyna.lviv.ua

Через повномасштабну російську агресію проти України збитків зазнали вже 1702 об’єкти культурної інфраструктури. Найчисельнішою групою об’єктів культурної інфраструктури, які зазнали пошкоджень чи руйнувань, є клубні заклади (49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, що зазнали збитків), повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

Найбільших втрат і збитків культурна інфраструктура зазнала у Донецькій, Херсонській, Харківській, Київській, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

Загалом постраждали:

клубні заклади – 841;

бібліотеки – 601;

заклади мистецької освіти – 131;

музеї та галереї – 99;

театри та філармонії – 30.

«Варто зазначити, що на кінець вересня 2023 року майже вся територія Луганської та значні частини територій Херсонської, Запорізької та Донецької областей досі перебувають у тимчасовій окупації. Це унеможливлює обрахунок точної кількості об’єктів культурної інфраструктури, що постраждали в ході бойових дій та окупації», - зазначили у Мінкультури.

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