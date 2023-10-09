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Чоловік відсудив у цивільної дружини папугу та клітку

21:51, 9 жовтня 2023
У період спільного проживання з жінкою позивачем було придбано папугу, яку йому вдалося забрати через суд.
Чоловік відсудив у цивільної дружини папугу та клітку
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У Казахстані суд розглянув цивільну справу за позовом чоловіка до колишньої цивільної дружини про витребування з незаконного володіння папуги, клітин та підставок, передає vecher.kz.

«Обставини справи: у період спільного проживання позивач придбав папугу, а також спеціальну клітку та підставку. Після припинення відносин між сторонами було досягнуто домовленості про тимчасове перебування папуги у квартирі відповідача до звільнення квартири позивача. Однак невдовзі відповідач відмовилася віддавати позивачу папугу, у зв'язку з чим позивач звернувся до суду», – йдеться у повідомленні суду з Алмати.

Судом встановлено, що сторони не перебували у зареєстрованому шлюбі, однак мають спільну дитину.

У період спільного проживання позивачем було придбано папугу олександрійської породи, про що свідчать подані позивачем документи, зокрема розписка продавця, паспорт на папугу, оформлений на ім'я позивача, а також квитанції з банку про придбання клітини та підставки.

З пояснень продавця випливає, що папуга був придбаний не для подарунка донці, оскільки для малолітньої дитини птах становить небезпеку через свій розмір і необхідність догляду дорослої людини. Крім цього, запропоновані ним папуги інших порід як подарунок, доньці не сподобалися.

«За таких обставин, оскільки стороною відповідача не було надано відносних, допустимих та достовірних доказів придбання тварини, клітини та підставки для неї, суд дійшов висновку про можливість задоволення вимог позивача», – сказано в повідомленні.

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