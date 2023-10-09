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Як українцям в Німеччині знайти роботу: поради

22:00, 9 жовтня 2023
Існує кілька шляхів пошуку роботи в Німеччині як для знавців мови, так і без.
Як українцям в Німеччині знайти роботу: поради
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Українці, які перебувають у Німеччині і мають тимчасовий захист, тепер мають легкий доступ до німецького ринку праці. Зазвичай, процес пошуку роботи може бути складним, особливо для тих, хто не володіє німецькою мовою. Рівень кваліфікації також грає важливу роль у шансах на успішне працевлаштування. Наприклад, висококваліфіковані фахівці, які володіють німецькою мовою, мають більше можливостей знайти роботу. Це стосується таких галузей, як програмування, медицина та інженерія, – повідомляє ukrainianingermany.de.

Тимчасом, для осіб зі середньою або низькою кваліфікацією, а також для тих, хто не розмовляє національною мовою, пошук роботи може бути складнішим завданням.

Варто зазначити, що для українських біженців, які перебувають в Німеччині, процес оформлення дозволу на роботу є спрощеним. Це дає їм перевагу при здійсненні працевлаштування.

Ось декілька шляхів, які допоможуть українським біженцям знайти роботу в Німеччині:

  1. Сайти для пошуку роботи: Існує безліч ресурсів, де можна шукати вакансії в Німеччині. Деякі з них включають:
  • jobcenter-ge.de – це сайт центру зайнятості, де можна отримати консультацію з приводу пошуку роботи.
  • de – на цьому сайті можна знайти вакансії та записатися на навчальні курси.
  • com – ресурс для висококваліфікованих працівників.
  • jobs – цей сайт пропонує вакансії для осіб без досвіду та знанням мови.
  • de – для кваліфікованих фахівців і осіб без досвіду.
  1. Контактування із роботодавцями: Це може бути дієвим методом, особливо якщо у вас є певний набір навичок або освіта в певній галузі.
  2. Оголошення в газетах: Це може бути джерелом інформації про робочі місця в регіоні.
  3. Пошук вакансій в соціальних мережах: В інтернеті існують групи та сторінки, де регулярно публікуються вакансії.
  4. Послуги агентств по працевлаштуванню: Деякі агентства спеціалізуються на працевлаштуванні іноземців.
  5. Звернення до біржі праці: Біржі праці можуть надавати допомогу в пошуку роботи та навчанні.

Додатково, українські біженці отримують допомогу від центру зайнятості Jobcenter. Вони можуть отримувати виплати, але основна мета центру – допомогти людям вступити на ринок праці. Тут можна отримати консультацію, покрити витрати на курси німецької мови, отримати поради щодо кар'єри та послуги коучингу, а також навчатися новим професіям. Jobcenter також надає допомогу з підготовки резюме та супровідних листів, а в окремих випадках – стартовий капітал для розвитку власної справи.

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