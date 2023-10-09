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Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України, — запевнили в Єврокомісії

15:58, 9 жовтня 2023
Речник ЄК зазначив, що ніщо не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні.
Ситуація в Ізраїлі не похитне підтримку України, — запевнили в Єврокомісії
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Загострення ізраїльсько-палестинського конфлікту не зменшить підтримку України у війні проти рф, запевнили в Єврокомісії. Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер на брифінгу в Брюсселі.

«Ніщо і в жодному випадку не вплине на підтримку, яку ЄС надає Україні. У цьому не може бути жодного сумніву», – сказав Мамер, відповідаючи на питання про те, як ситуація на Близькому Сході може змінити підтримку України з боку ЄС.

За його словами, «якщо ви послухаєте промову президентки Єврокомісії у Бордо в суботу, вона ще раз підтвердила: ми стоїмо з українським народом стільки, скільки потрібно у конфлікті проти росії».

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано окремо прокоментував, чи стане можливий зв’язок між подіями в Україні та Ізраїлі, а також можливі спроби росії використати цю ситуацію на свою користь, темою екстреної зустрічі глав МЗС Євросоюзу у вівторок. 

«Щоразу, коли міністри зустрічаються, вони обговорюють події в Україні через їхню важливість. Я тільки підкреслю: ідея завтрашньої зустрічі… обговорити, що трапилося (в Ізраїлі. – Ред.) і якою повинна бути відповідь Євросоюзу у цьому контексті», – сказав Стано.

«Звичайно, незалежно від цього росія намагається використати все, що відбувається у міжнародній сфері: або щоб розпалити нестабільність, або щоб скористатись нею для посилення своєї кампанії проти України. Але це не означає, що увага Євросоюзу буде перефокусована від України», – додав він.

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