У ДПС нагадали, де можна дізнатися реквізити єдиного рахунку для сплати податків

Інформація про реквізити єдиного рахунка, зокрема, є доступною платнику в електронному кабінеті у день його включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

Податкова служба у Запорізькій області нагадує, де можна дізнатися реквізити єдиного рахунку для сплати податків.

Так, порядок функціонування єдиного рахунка та виконання норм ст. 35-1 ПКУ центральними органами виконавчої влади затверджено постановою КМУ №321.

Абзацом другим п. 5 Порядку №321 визначено, що інформація про реквізити єдиного рахунка, зокрема, є доступною платнику в електронному кабінеті у день його включення до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

При включенні платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, на підставі поданого Повідомлення про використання/відмову від використання єдиного рахунку такий платник одразу отримує повідомлення (квитанція №2) про його включення до такого реєстру із зазначенням реквізитів єдиного рахунку.

Відповідно до пп. 4 п. 16 Порядку №321 ДПС генерує за платниками, що включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка не пізніше 16 год. 30 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, шляхом порівняння онлайн-інформації, офлайн-інформації з контрольними ренкінгами за показниками, які підлягають перерахуванню на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Для перерахування сум грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС, на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки ДПС та її територіальних органів, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску, ДПС до 16 год. 30 хв. щодня, крім вихідних, святкових та неробочих днів, надсилає Казначейству реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка.

Пунктом 17 Порядку №321 передбачено, що реєстр платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка є підставою для перерахування Казначейством платежів зазначеним у ньому отримувачам.

Після підтвердження Казначейством факту виконання записів реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка в порядку, визначеному п. 24, 26 – 28 Порядку №321, дані такого реєстру стають доступними для перегляду платником через електронний кабінет у порядку, передбаченому ст. 42-1 ПКУ, та є підставою для відображення органами ДПС в інтегрованій картці платника сум надходжень на бюджетні рахунки для зарахування надходжень та/або на небюджетні рахунки органів ДПС, відкриті в Казначействі для зарахування єдиного внеску.

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