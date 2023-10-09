Ілон Маск таємно подав до суду на співачку Граймс щодо батьківських прав

Мільярдер випередив співачку Граймс із позовом щодо опіки над дітьми.

Американський мільярдер Ілон Маск вирішив таємно подати до суду матір трьох його дітей Клер Буше, відомої як співачка Граймс. Він зробив це за місяць до того, як Буше подала до суду на нього, стверджує DailyMail.

Джерело повідомляє, що Маск подав у Техасі петицію про одноосібну опіку над 3-річним сином XÆA-Xii, однорічною донькою Ексою Дарк Сайдеріл і однорічним Тау Техно Механікусом.

У документі Маск стверджує, що він «дійсно дбав, контролював та володів кожною дитиною з моменту їх народження».

Батько винахідника, Еррол, прокоментував вчинок сина. Попри те, що він і сам оформив опіку над дітьми після розлучення з матір'ю Маска, заявив, що жінка відіграє важливу роль у вихованні дітей, пише Page Six.

«Жінка - важлива частина сім'ї. Мати - це сонце, а всі інші члени родини - планети. Коли батько їде кудись на кілька тижнів не так відчутно, ніж коли їде мама. Коли живуть двоє синів і батько - це просто троє чоловіків, але коли мати і двоє синів - сім'я», - вважає Еррол.

Раніше ми писали, що колишні топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска $1,1 мільйона.

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