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Илон Маск тайно подал в суд на певицу Граймс относительно родительских прав

20:21, 9 октября 2023
Миллиардер опередил певицу Граймс с иском относительно опеки над детьми.
Илон Маск тайно подал в суд на певицу Граймс относительно родительских прав
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Американский миллиардер Илон Маск решил тайно подать в суд на мать троих его детей Клер Буше, известной как певица Граймс. Он сделал это за месяц до того, как Буше подала в суд на него, утверждает DailyMail.

Источник сообщает, что Маск подал в Техасе петицию об единоличной опеке над 3-летним сыном XÆA-Xii, годовалой дочерью Эксой Дарк Сайдерил и годовалым Тау Техно Механикусом.

В документе Маск утверждает, что он «действительно заботился, контролировал и владел каждым ребенком с момента их рождения».

Отец изобретателя, Эррол, прокомментировал поступок сына. Несмотря на то, что он и сам оформил опеку над детьми после развода с матерью Маска, заявил, что женщина играет немаловажную роль в воспитании детей, пишет Page Six.

«Женщина - важная часть семьи. Мать - это солнце, а все остальные члены семьи - планеты. Когда отец едет куда-то на несколько недель не так ощутимо, как когда едет мама. Когда живут двое сыновей и отец - это просто трое мужчин, но когда мать и два сына – семья», - считает Эррол.

Ранее сообщалось, что бывшие топ-менеджеры Twitter отсудили у компании Маска $1,1 миллиона.

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