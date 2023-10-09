Украинские таможенники за 9 месяцев выявили нарушений на сумму 7,1 млрд гривен

Уже за 9 месяцев 2023 года цифра нарушений таможенных правил выросли втрое по сравнению с 2022 годом.

За первые девять месяцев 2023 года, таможни Гостаможслужбы Украины зафиксировали значительный рост нарушений на общую сумму более 7,1 миллиарда гривен. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра увеличилась почти в 3 раза. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В течение января-сентября 2023 года было зафиксировано 9162 случая нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений, превышающей 7,1 миллиарда гривен. На указанный период также было осуществлено изъятие предметов, нарушающих таможенные правила, общей стоимостью почти 613 миллионов гривен. Это включает в себя различные категории товаров, такие как:

Промышленные товары на сумму 444 миллиона гривен,

Продовольственные товары на сумму 61 миллион гривен,

Валюту на сумму 66 миллионов гривен,

Транспортные средства на сумму 42 миллиона гривен.

Таможни также провели рассмотрение 2540 дел о нарушении таможенных правил и наложили административные взыскания на сумму 87 миллионов гривен. Из этой суммы 54 миллиона гривен было уплачено в Государственный бюджет Украины.

Более того, 5018 дел о нарушении таможенных правил на общую сумму 4,3 миллиарда гривен было передано в суд. По результатам судебного рассмотрения, было наложено взыскание в виде конфискации товаров и штрафов на сумму более 1,7 миллиарда гривен, в частности:

Конфискация товаров на сумму 906 миллионов гривен,

Штрафы на сумму 824 миллиона гривен.

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