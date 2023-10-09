Судья Броварского горрайонного суда Владимир Сердинский отстранен от осуществления правосудия

Судья Владимир Сердинский был отстранен на два месяца.

В понедельник, 9 октября, Высший совет правосудия удовлетворил ходатайство руководителя САП и отстранил от осуществления правосудия в связи с привлечением к уголовной ответственности судью Броварского горрайонного суда Киевской области Владимира Сердинского, разоблаченного на получении 4 тыс. долларов США неправомерной выгоды. Об этом сообщила пресс-служба САП.

«Срок отстранения – 2 месяца.

Напомним, средства судья получил от представителя одной из сторон по гражданскому делу за принятие решения о взыскании долга в пользу истца. Ранее судья получил часть неправомерной выгоды в сумме 1 тыс. долларов США за принятие решения о истребовании доказательств по этому делу», - говорится в сообщении.

В САП добавили, что 26 сентября разоблачили указанного судью на получении второй части неправомерной выгоды – 3 тыс. долларов США. Действия судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, Высший совет правосудия дал согласие на содержание под стражей Сердинского.

Добавим, Судью Броварского горрайонного суда Владимира Сердинского взяли под стражу с возможностью внести залог.

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