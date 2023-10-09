Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

Верховний Суд назвав ознаки суб’єкта владних повноважень як відповідача в адміністративному спорі

Верховний Суд уточнив підходи до ознак суб’єкта владних повноважень як учасника (відповідача) публічно-правового спору.

Олександр Мамалуй: Верховному Суду необхідно відновити свою репутацію як інституції, для цього нам потрібно багато і якісно працювати

Бліц-інтерв’ю нового заступника голови Верховного Суду одразу після обрання на посаду.

  1. В Україні

Суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського відсторонено від здійснення правосуддя

15:24, 9 жовтня 2023
Суддю Володимира Сердинського відсторонили на два місяці.
Суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського відсторонено від здійснення правосуддя
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У понеділок, 9 жовтня, Вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника САП та відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Володимиру Сердинському, якого викрили на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

«Строк відсторонення – 2 місяці.

Нагадаємо, кошти суддя отримав від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача. Раніше суддя отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США за прийняття рішення про витребування доказів у цій справі», - сказано у повідомленні.

У САП додали, що 26 вересня викрили указаного суддю на одержанні другої частини неправомірної вигоди - 3 тис. доларів США. Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Сердинського.

Додамо, суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського взяли під варту із можливістю внести заставу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області