Суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського відсторонено від здійснення правосуддя

Суддю Володимира Сердинського відсторонили на два місяці.

У понеділок, 9 жовтня, Вища рада правосуддя задовольнила клопотання керівника САП та відсторонила від здійснення правосуддя у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності суддю Броварського міськрайонного суду Київської області Володимиру Сердинському, якого викрили на одержанні 4 тис. доларів США неправомірної вигоди. Про це повідомила пресслужба САП.

«Строк відсторонення – 2 місяці.

Нагадаємо, кошти суддя отримав від представника однієї зі сторін у цивільній справі за ухвалення рішення про стягнення боргу на користь позивача. Раніше суддя отримав частину неправомірної вигоди у сумі 1 тис. доларів США за прийняття рішення про витребування доказів у цій справі», - сказано у повідомленні.

У САП додали, що 26 вересня викрили указаного суддю на одержанні другої частини неправомірної вигоди - 3 тис. доларів США. Дії судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагадаємо, Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою Сердинського.

Додамо, суддю Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського взяли під варту із можливістю внести заставу.

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