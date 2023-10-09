Приватні виконавці отримали можливість формувати платіжні списання в електронній формі

Процес примусового списання коштів з рахунків боржників оптимізували.

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» повідомило, що 8 жовтня оновило програмне забезпечення Автоматизованої системи виконавчого провадження. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Органи ДВС/приватні виконавці можуть формувати платіжні інструкції (списання) в електронній формі. Нововведення стосується лише органів ДВС/приватних виконавців, у яких відкриті депозитні рахунки в Ощадбанку.

«Оновленням реалізовано можливість формування виконавцями платіжних інструкцій (списання) в електронній формі для подальшого пред’явлення на виконання до обслуговуючого банку за допомогою клієнт-застосунку.

Це дозволить оптимізувати процес примусового списання коштів з рахунків боржників, оскільки раніше органами ДВС/приватними виконавцями - клієнтами АТ «Державний ощадний банк України» платіжні інструкції (списання) направлялись виключно в паперовій формі», - сказано у повідомленні.

Крім того, здійснено ряд інших покращень та виправлено ряд помилок в роботі АСВП, що націлено на оптимізацію процесу роботи користувачів Системи.

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