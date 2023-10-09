Частные исполнители получили возможность формировать платежные списания в электронной форме

Процесс принудительного списания денежных средств со счетов должников оптимизировали.

Государственное предприятие «Национальные информационные системы» сообщило, что 8 октября обновило программное обеспечение Автоматизированной системы исполнительного производства. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Органы ГИС/частные исполнители могут формировать платежные инструкции (списания) в электронной форме. Нововведение касается только органов ГИС/частных исполнителей, у которых открыты депозитные счета в Сбербанке.

«Обновлением реализована возможность формирования исполнителями платежных инструкций (списаний) в электронной форме для дальнейшего предъявления на выполнение в обслуживающий банк с помощью клиент-приложения.

Это позволит оптимизировать процесс принудительного списания средств со счетов должников, поскольку ранее органами ГИС/частными исполнителями – клиентами АО «Государственный ощадный банк Украины» платежные инструкции (списания) направлялись исключительно в бумажной форме», – говорится в сообщении.

Кроме того, осуществлен ряд других улучшений и исправлен ряд ошибок в работе АСИП, что нацелено на оптимизацию процесса работы пользователей Системы.

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