Объекты посольства рф в Скубянке будут служить потребностям польской армии.

Источник фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Власти Польши приняли решение о передаче земельного участка в Скубянке, который ранее находился под собственностью посольства российской федерации, Силам обороны страны. Об этом сообщает Министерство обороны Польши.

Церемония передачи состоялась при участии главы Министерства обороны Польши Мариуша Блащака.

«Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у россии, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом», – отметил польский министр.

Он также отметил, что теперь на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

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