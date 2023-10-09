Польща передала базу відпочинку посольства рф своїй армії

Об'єкти посольства рф в Скуб'янці слугуватимуть потребам польської армії.

Джерело фото: Ministerstwo Obrony Narodowej

Влада Польщі прийняла рішення про передачу земельної ділянки у Скуб'янці, яка раніше перебувала під власністю посольства російської федерації, Силам оборони країни. Про це повідомляє Міністерства оборони Польщі.

Церемонія передачі відбулася за участю глави Міністерства оборони Польщі Маріуша Блащака.

«Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч», – зазначив польський міністр.

Він також зазначив, що тепер на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

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