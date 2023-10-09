Ще два банки долучилися до програми єВідновлення

Програма єВідновлення продовжує надавати підтримку тим, хто постраждав від війни та відновити свої оселі.

Ще більше банків-партнерів долучилися до програми єВідновлення, спрямованої на допомогу українцям у відбудові своїх домівок після пошкоджень, завданих війною. Тепер мешканці України можуть подавати заяву та отримувати кошти через Глобус Банк та Правекс Банк, – повідомили в «Дії».

Отримавши виплату в рамках програми єВідновлення, громадяни матимуть можливість використовувати ці кошти на оплату послуг із ремонту та придбання будівельних матеріалів у підприємств-учасників програми. Для зручності визначення доступних магазинів та послуг, що підтримують програму, рекомендується використовувати відповідні посилання.

Програма єВідновлення також пропонує можливість відкрити картку в одному з ряду банків-партнерів, серед яких ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank, Банк Восток, Акордбанк, та Банк Кліринговий Дім.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.