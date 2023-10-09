Еще два банка присоединились к программе еВідновлення

Программа еВідновлення продолжает оказывать поддержку тем, кто пострадал от войны и восстановить свои дома.

Еще больше банков-партнеров присоединились к программе еВідновлення, направленной на помощь украинцам в восстановлении своих домов после повреждений, нанесенных войной. Теперь жители Украины могут подавать заявление и получать средства через Глобус Банк и Правэкс Банк, – сообщили в «Дії».

Получив выплату в рамках программы еВідновлення, граждане смогут использовать эти средства на оплату услуг по ремонту и приобретение строительных материалов у предприятий-участников программы. Для удобства определения доступных магазинов и услуг, поддерживающих программу, рекомендуется использовать соответствующие ссылки.

Программа еВідновлення также предлагает возможность открыть карту в одном из ряда банков-партнеров, среди которых ПриватБанк, monobank, ПУМБ, Ощадбанк, А-Банк, Sense Bank, Райффайзен Банк, izibank, sportbank, Банк Восток, Аккордбанк, и Банк Клиринговый Дом.

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