Обложил «данью» предпринимателей: начальник управления Волынской ОВА погорел на взятке, фото

Задокументировано получение начальником управления 51 тыс. гривен.

Фото: ОГП

Прокуроры сообщили начальнику одного из управлений Волынской областной военной администрации о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды.

Как сообщает Офис Генерального прокурора, в течение августа-октября 2023 года должностное лицо трижды получало от предпринимателя неправомерную выгоду.

«Она назначалась за предоставление разрешений на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Сам предприниматель занимается разработкой документов для получения субъектами ведения таких разрешений. Всего задокументировано получение начальником управления 51 тыс. гривен», - сказано в сообщении.

Отмечается, что при получении последнего транша в 19 тыс. грн его задержали правоохранители. Суд избрал чиновнику меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что прокурор из Харькова, погоревший на взятке в $35 000, предстанет перед судом.

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