На Волыни травмировался подросток, который принес домой боеприпас времен Второй мировой войны

С переломом правой ноги и рваными ранами левой подростка госпитализировали.

Иллюстративное изображение: Патрульная полиция Киева

На Волыни травмировался подросток, который принес домой старый боеприпас времен Второй мировой войны. Чрезвычайное происшествие произошло в воскресенье, 8 октября, сообщили в ГСЧС Украины.

Как отмечается, взрывоопасный предмет 14-летний подросток нашел в поле возле села. Парень принес его домой и попытался разобрать. В результате механического воздействия предмет детонировал и парень получил травмы обеих ног.

С переломом правой ноги и рваными ранами левой подростка госпитализировали. В настоящее время его жизни угрозы нет. Он находится под наблюдением врачей.

«Обстоятельства происшествия выясняется полицией. Известно, что боеприпас – из разряда взрывоопасных предметов времен ІІ Мировой войны», - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.