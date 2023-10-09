На Волині травмувався підліток, який приніс додому боєприпас часів Другої світової війни

З переломом правої ноги та рваними ранами лівої підлітка госпіталізували.

Ілюстративне зображення: Патрульна поліція Києва

На Волині травмувався підліток, який приніс додому старий боєприпас часів Другої світової війни. Надзвичайна подія трапилася у неділю, 8 жовтня, повідомили у ДСНС України.

Як зазначається, вибухонебезпечний предмет 14-річний підліток знайшов у полі біля села. Хлопець приніс його додому й спробував розібрати. У результаті механічного впливу предмет детонував і хлопець отримав травми обох ніг.

З переломом правої ноги та рваними ранами лівої підлітка госпіталізували. Наразі його життю загрози немає. Він перебуває під наглядом лікарів.

«Обставини події з’ясовує поліція. Відомо, що боєприпас – із розряду вибухонебезпечних предметів часів ІІ Світової війни», - казано у повідомленні.

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