Постраждалі від війни українці можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради

Постраждалі від війни українці 6 областей можуть отримати грошову допомогу у розмірі 3600 гривень.

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати виплати у розмірі 3600 гривень на одну людину. Вони надходитимуть упродовж 3 місяців на банківський рахунок. Програму грошової допомоги реалізує Естонська рада у справах біженців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.

Звернутися за новою виплатою можна через 6 місяців після отримання попередньої. Пріоритет у наданні фінансової допомоги надаватиметься найбільш вразливим категоріям населення, які страждали внаслідок воєнних подій.

Програма грошової допомоги спрямована на підтримку мешканців таких областей України:

Запорізька область,

Донецька область,

Луганська область,

Харківська область,

Херсонська область,

Миколаївська область.

Для того щоб отримати фінансову допомогу, громадяни повинні виконати наступні кроки:

Звернутися з заявкою за номером: (067) 105-28-03 протягом години з 09:00 до 12:00. Заповнити онлайн-форму заявки. Очікувати на обробку своєї заявки. Статус заявки можна перевірити за посиланням.

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