Постраждалі від війни українці можуть отримати грошову допомогу від Естонської ради

Українці, які постраждали від війни, можуть отримати виплати у розмірі 3600 гривень на одну людину. Вони надходитимуть упродовж 3 місяців на банківський рахунок. Програму грошової допомоги реалізує Естонська рада у справах біженців. Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Звернутися за новою виплатою можна через 6 місяців після отримання попередньої. Пріоритет у наданні фінансової допомоги надаватиметься найбільш вразливим категоріям населення, які страждали внаслідок воєнних подій.
Програма грошової допомоги спрямована на підтримку мешканців таких областей України:
- Запорізька область,
- Донецька область,
- Луганська область,
- Харківська область,
- Херсонська область,
- Миколаївська область.
Для того щоб отримати фінансову допомогу, громадяни повинні виконати наступні кроки:
- Звернутися з заявкою за номером: (067) 105-28-03 протягом години з 09:00 до 12:00.
- Заповнити онлайн-форму заявки.
- Очікувати на обробку своєї заявки. Статус заявки можна перевірити за посиланням.
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