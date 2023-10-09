У Франції заявили про випадки антисемітизму після ситуації вторгнення ХАМАС в Ізраїль

У Франції на тлі ізраїльсько-палестинського конфлікту зафіксовано кілька антисемітських акцій.

У Франції, зокрема в Іль-де-Франс, зафіксували декілька випадків антисемітизму після нападу ХАМАС на Ізраїль, – розповів міністр внутрішніх справ Жеральд Дарманен, пише Le Figaro.

«Цими вихідними ми побачили близько десяти антисемітських дій, тегів, телефонних погроз, наприклад, людей, які приходили перед храмами. Щоразу поруч була поліція. Було багато арештів», – сказав він.

За словами міністра, ситуація в Ізраїлі впливає на те, що відбувається у Франції.

Проте він зазначив, що наразі «не існує очевидної загрози для наших єврейських співвітчизників у Франції».

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