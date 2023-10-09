Китай побудує ядерні підводні човни нового покоління з технологіями рф

Нові підводні човни матимуть низький рівень шумності та помітності.

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Китай починає будівництво нового покоління підводних човнів з ядерним озброєнням, які відрізняються низьким рівнем шумності та помітності, передає Reuters.

За словами аналітиків та регіональних аташе з питань оборони, з'являється все більше доказів того, що Китай зробить підводний човен із балістичними ракетами типу 096 до кінця десятиліття. А її безшумність забезпечать російські технології.

Дослідження, обговорені на травневій конференції у Військово-морському коледжі США та опубліковані в серпні Китайським інститутом морських досліджень цього коледжу, припускають, що за новими судами набагато важче слідкувати. На думку семи аналітиків та трьох військових аташе, що базуються в Азії, цей висновок є достовірним.

Підводник у відставці та аналітик військово-морської технічної розвідки, один із дослідників цього підводного човна Крістофер Карлсон сказав, що тип 096 «буде дуже, дуже важко виявити».

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