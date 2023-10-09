Китай построит ядерные подводные лодки нового поколения с технологиями рф

Новые подлодки будут иметь низкий уровень шумности и заметности.

Фото: zn.ua

Китай начинает строительство нового поколения подлодок с ядерным вооружением, которые отличаются низким уровнем шумности и заметности, передает Reuters.

По словам аналитиков и региональных атташе по вопросам обороны, появляется все больше доказательств того, что Китай сделает подводную лодку с баллистическими ракетами типа 096 до конца десятилетия. А ее бесшумность обеспечат российские технологии.

Исследования, обсужденные на майской конференции в Военно-морском колледже США и опубликованные в августе Китайским институтом морских исследований этого колледжа, предполагают, что за новыми судами будет гораздо труднее следить. По мнению семи аналитиков и трех военных атташе, базирующихся в Азии, этот вывод является достоверным.

Подводник в отставке и аналитик военно-морской технической разведки, один из исследователей этой подводной лодки Кристофер Карлсон сказал, что тип 096 «будет очень, очень трудно обнаружить».

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