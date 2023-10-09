Во Франции заявили о случаях антисемитизма после ситуации вторжения ХАМАС в Израиль

Во Франции на фоне израильско-палестинского конфликта зафиксировано несколько антисемитских акций.

Во Франции, в частности в Иль-де-Франс, зафиксировали несколько случаев антисемитизма после нападения ХАМАС на Израиль, – рассказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен, пишет Le Figaro.

«В эти выходные мы увидели около десяти антисемитских действий, тегов, телефонных угроз, например, людей, которые приходили перед храмами. Каждый раз рядом была полиция. Было много арестов», – сказал он.

По словам министра, ситуация в Израиле влияет на то, что происходит во Франции.

Однако он отметил, что пока «не существует очевидной угрозы для наших еврейских соотечественников во Франции».

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