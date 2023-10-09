Пострадавшие от войны украинцы могут получить денежную помощь от Эстонского совета

Пострадавшие от войны украинцы 6 областей могут получить денежную помощь в размере 3600 гривен.

Украинцы, пострадавшие от войны, могут получить выплаты в размере 3600 гривен на одного человека. Они будут поступать в течение 3 месяцев на банковский счет. Программу денежной помощи реализует Эстонский совет по делам беженцев. Об этом сообщает Минреинтеграции.

Обратиться за новой выплатой можно через 6 месяцев после получения предыдущей. Приоритет в предоставлении финансовой помощи будет предоставляться наиболее уязвимым категориям населения, которые страдали в результате военных событий.

Программа денежной помощи направлена на поддержку жителей таких областей Украины:

Запорожская область,

Донецкая область,

Луганская область,

Харьковская область,

Херсонская область,

Николаевская область.

Для того чтобы получить финансовую помощь, граждане должны выполнить следующие шаги:

Обратиться с заявкой по номеру: (067) 105-28-03 в течение часа с 09:00 до 12:00. Заполнить онлайн-форму заявки. Ожидать обработки своей заявки. Статус заявки можно проверить по ссылке.

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