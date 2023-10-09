Обклав «даниною» підприємців: начальник управління Волинської ОВА погорів на хабарі, фото

Задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень.

Фото: ОГП

Прокурори повідомили начальнику одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Як повідомляє Офіс Генерального прокурора, упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду.

«Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів. Всього задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень», - сказано у повідомленні.

Зазначається, що під час одержання останнього траншу в 19 тис грн його затримали правоохоронці. Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Раніше ми писали, що прокурор з Харкова, який погорів на хабарі у $35 000, постане перед судом.

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