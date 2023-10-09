Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Венеційська комісія вважає введення детектору брехні для українських суддів недоречним, - Висновок

Венеціанська комісія надала висновок на законопроект про поліграф для українських суддів, висловивши серйозну стурбованість використанням детекторів брехні в контексті суддівської кар’єри.

Призведе до обмеження права бути обраним: Венеційська комісія «забракувала» законопроект про заборону балотуватися членам заборонених партій

Венеційська комісія ухвалила Висновок, яким розкритикувала законопроект 9081 про заборону балотуватися у депутати членам заборонених політичних партій.

На рівні Білого дому претензій стосовно корупції в Україні немає, а План реформ – це лише робочий документ, - Кулеба

Ніякого наративу у Заходу про те, що у нас тут «суперкорупція», і ми з цим нічого не робимо, немає, а «План реформ від Білого дому» це навіть не рівень документа, який доповідається, наприклад, міністру, - глава МЗС Дмитро Кулеба.

У МВФ не виключають, що керівництву України доведеться робити складні політичні кроки із введення додаткових фіскальних заходів

Не виключено, що постане потреба у додаткових фіскальних заходах, владі треба зосередитись на посилення спроможностей збирати доходи — як податкові, так і митні, - голова місії МВФ в Україні Гевін Ґрей.

Складові довічного грошового забезпечення судді у відставці як одна з гарантій незалежності судді, — позиція Верховного Суду

Верховний Суд визначив особливості врахування розміру доплати за перебування на адміністративній посаді в суді для обчислення щомісячного довічного грошового утримання судді у відставці.

  1. В Україні

Українські митники за 9 місяців виявили порушень на суму 7,1 млрд гривень

20:59, 9 жовтня 2023
Вже за 9 місяців 2023 року цифра порушень митних правил зрослі утричі порівняно з 2022 роком.
Українські митники за 9 місяців виявили порушень на суму 7,1 млрд гривень
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

За перші дев'ять місяців 2023 року, митниці Держмитслужби України зафіксували значний зріст порушень на загальну суму понад 7,1 мільярда гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ця цифра збільшилася майже в 3 рази. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Протягом січня-вересня 2023 року було зафіксовано 9162 випадки порушень митних правил з вартістю предметів правопорушень, перевищуючою 7,1 мільярда гривень. На зазначений період також було здійснено вилучення предметів, що порушують митні правила, загальною вартістю майже 613 мільйонів гривень. Це включає в себе різні категорії товарів, такі як:

  • Промислові товари на суму 444 мільйони гривень,
  • Продовольчі товари на суму 61 мільйон гривень,
  • Валюту на суму 66 мільйонів гривень,
  • Транспортні засоби на суму 42 мільйони гривень.

Митниці також провели розгляд 2540 справ про порушення митних правил та наклали адміністративні стягнення на суму 87 мільйонів гривень. З цієї суми 54 мільйони гривень було сплачено до Державного бюджету України.

Більше того, 5018 справ про порушення митних правил на загальну суму 4,3 мільярда гривень було передано до суду. За результатами судового розгляду, було накладено стягнення у вигляді конфіскації товарів та штрафів на суму понад 1,7 мільярда гривень, зокрема:

  • Конфіскація товарів на суму 906 мільйонів гривень,
  • Штрафи на суму 824 мільйони гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області