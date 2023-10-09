Українські митники за 9 місяців виявили порушень на суму 7,1 млрд гривень

Вже за 9 місяців 2023 року цифра порушень митних правил зрослі утричі порівняно з 2022 роком.

За перші дев'ять місяців 2023 року, митниці Держмитслужби України зафіксували значний зріст порушень на загальну суму понад 7,1 мільярда гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, ця цифра збільшилася майже в 3 рази. Про це повідомляє Державна митна служба України.

Протягом січня-вересня 2023 року було зафіксовано 9162 випадки порушень митних правил з вартістю предметів правопорушень, перевищуючою 7,1 мільярда гривень. На зазначений період також було здійснено вилучення предметів, що порушують митні правила, загальною вартістю майже 613 мільйонів гривень. Це включає в себе різні категорії товарів, такі як:

Промислові товари на суму 444 мільйони гривень,

Продовольчі товари на суму 61 мільйон гривень,

Валюту на суму 66 мільйонів гривень,

Транспортні засоби на суму 42 мільйони гривень.

Митниці також провели розгляд 2540 справ про порушення митних правил та наклали адміністративні стягнення на суму 87 мільйонів гривень. З цієї суми 54 мільйони гривень було сплачено до Державного бюджету України.

Більше того, 5018 справ про порушення митних правил на загальну суму 4,3 мільярда гривень було передано до суду. За результатами судового розгляду, було накладено стягнення у вигляді конфіскації товарів та штрафів на суму понад 1,7 мільярда гривень, зокрема:

Конфіскація товарів на суму 906 мільйонів гривень,

Штрафи на суму 824 мільйони гривень.

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