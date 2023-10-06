Співачка Граймс подала до суду на Ілона Маска щодо батьківських прав на трьох дітей

Жінка раніше стверджувала, що мільярдер не дозволяє їй відвідувати молодшого сина.

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Канадська електронна співачка Граймс подала до суду на свого колишнього партнера, американського мільярдера Ілона Маска, через батьківські права на їхніх трьох спільних дітей, повідомляє The San Francisco Standard.

Артистка подала клопотання про «встановлення батьківських відносин» з дітьми до суду Каліфорнії. Вона хоче, щоб у такий спосіб суд визначив законних батьків малюків.

Раніше Клер (справжнє ім'я Граймс) у своїх соціальних мережах заявила, що Маск не дає їй бачитися із сином, проте пізніше вирішила видалити повідомлення.

Нагадаємо, у виконавиці та мільярдера є сини X Æ A-12 і Техно Манікус, а також дочка Exa Dark Sideræl. Пара розпалася ще 2021 року, але про народження їхньої останньої дитини стало відомо лише минулого місяця.

Раніше ми писали, що колишні топменеджери Twitter відсудили в компанії Маска $1,1 мільйона.

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