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Нобелівську премію миру здобула іранська засуджена правозахисниця Наргес Мохаммаді

12:43, 6 жовтня 2023
Нагороду Наргес Мохаммаді присудили за боротьбу проти придушення прав жінок в Ірані.
Нобелівську премію миру здобула іранська засуджена правозахисниця Наргес Мохаммаді
Фото: European Parliament via Flickr
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Нобелівську премію миру-2023 здобула іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді "за її боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та за захист прав людини та свобод для всіх". Про це повідомили у Фонді Нобеля. 

Зазначимо, що серед номінантів був Президент України Володимир Зеленський та російський опозиціонер Олексій Навальний.

51-річна Наргес Мохаммаді є іранською правозахисницею та віцепрезиденткою Центру захисників прав людини (DHRC). 

У травні 2016 року її засудили в Тегерані до 16 років позбавлення волі за створення та керівництво «правозахисним рухом, який виступає за скасування смертної кари». У 2022 році вона була включена до списку 100 жінок за версією ВВС.

Наразі Мохаммаді знаходиться у в’язниці.

Нагадаємо, що оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. 

Норвезький письменник отримав Нобелівську премію-2023 з літератури. 

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