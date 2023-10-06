Нобелівську премію миру здобула іранська засуджена правозахисниця Наргес Мохаммаді

Нагороду Наргес Мохаммаді присудили за боротьбу проти придушення прав жінок в Ірані.

Фото: European Parliament via Flickr

Нобелівську премію миру-2023 здобула іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді "за її боротьбу проти пригноблення жінок в Ірані та за захист прав людини та свобод для всіх". Про це повідомили у Фонді Нобеля.

Зазначимо, що серед номінантів був Президент України Володимир Зеленський та російський опозиціонер Олексій Навальний.

51-річна Наргес Мохаммаді є іранською правозахисницею та віцепрезиденткою Центру захисників прав людини (DHRC).

У травні 2016 року її засудили в Тегерані до 16 років позбавлення волі за створення та керівництво «правозахисним рухом, який виступає за скасування смертної кари». У 2022 році вона була включена до списку 100 жінок за версією ВВС.

Наразі Мохаммаді знаходиться у в’язниці.

Нагадаємо, що оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії.

Норвезький письменник отримав Нобелівську премію-2023 з літератури.

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