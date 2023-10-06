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  1. У світі

У Сінгапурі за право володіння автомобілем доведеться заплатити більш як $100 000

14:57, 6 жовтня 2023
Вартість сертифіката на право володіння автомобілем наймасовішої категорії B зросла до рекордного рівня.
У Сінгапурі за право володіння автомобілем доведеться заплатити більш як $100 000
Фото: Pixabay
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У Сінгапурі зростає вартість сертифіката на володіння великими сімейними автомобілями та іншими транспортними засобами. Про це повідомляє ВВС.

Так, ціна підскочила до 106 619 американських доларів. Цей сертифікат є обов’язковим для всіх, хто хоче придбати транспортний засіб.

Як відомо, у Сінгапурі було запроваджено 10-річну систему сертифікатів на право власності (COE) у 1990 році як захід проти заторів на дорогах. Сертифікати продаються на аукціонах кожні два тижні, а уряд контролює кількість проданих сертифікатів.

Наприклад, нова стандартна Toyota Camry Hybrid коштує в Сінгапурі близько 250 000 сінгапурських доларів, що включає вартість сертифіката відповідності та податки. Це приблизно в шість разів дорожче, ніж у США.

Існують різні типи сертифікатів для менших автомобілів, мотоциклів і комерційних транспортних засобів.

Кількість нових COE залежить від того, скільки старих автомобілів буде виведено з експлуатації.

Разом з податками та ввізними митами ця система зробила Сінгапур найдорожчою країною у світі для купівлі автомобіля.

Таким чином, уряд країни прагне заохотити мешканців користуватися системою громадського транспорту, яка визнана однією з найкращих у світі.

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