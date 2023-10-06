Зухвале пограбування у Києві: чоловік викрав шкільний рюкзак у 9-річної дитини

Зловмисник скористався тим, що дівчинка відволіклась граючись біля під’їзду з подругою, вхопив з лавочки її шкільний рюкзак та втік.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

У Києві до поліції звернулася жінка, яка повідомила, що невідомий чоловік пограбував її малолітню доньку, яка гралась із подругою біля під’їзду будинку на бульварі Ярослава Гашека. Про це йдеться у пресслужбі поліції Києва.

Жінка розповіла, що нападник забрав рюкзак, в якому знаходився мобільний телефон, кишенькові гроші та підручники дитини.

За словами старшої слідчої Дніпровського управління поліції Карини Бежевець, поліцейські провели низку розшукових заходів та протягом години затримали підозрюваного в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

«Співробітники сектору кримінальної поліції № 4 виявили зловмисника неподалік місця проживання, а під час поверхневої перевірки вилучили у нього рюкзак дівчинки. Правоохоронці з’ясували, що чоловік вже встиг продати мобільний телефон. Наразі ми вилучили речовий доказ у нового власника та після проведення необхідних слідчих дій повернемо ґаджет школярці. Порушником виявився неодноразово судимий за вчинення майнових злочинів киянин, 1980 року народження», - заявила вона.

За цим фактом слідчі територіального підрозділу розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 Кримінального кодексу України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

Чоловіку вже повідомили про підозру у вчиненні злочину. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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