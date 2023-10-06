США мають варіанти продовження допомоги Україні: перекидати гроші з інших сфер не будуть

У США є варіанти продовження допомоги для України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена.

Сполучені Штати Америки мають варіанти для фінансування військової допомоги Україні. Перекидати гроші з інших сфер поки не будуть. Про це повідомила перший заступник міністра оборон США Кетлін Гікс в інтерв'ю Bloomberg.

Вона наголосила, що у США є варіанти продовження допомоги для України, навіть якщо Конгрес не схвалить останню пропозицію адміністрації президента Джо Байдена.

За її словами, поки Пентагон не розглядає можливості «перепрограмування» грошей, виділених на інші сфери.

Гікс додала, що наразі Пентагон зосереджується на ухваленні нового бюджету на 2024 фінансовий рік, а не на перерозподілі раніше виділених коштів на видатки для України.

Раніше стало відомо, що США розглядають альтернативні шляхи фінансування допомоги Україні.

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