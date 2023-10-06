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  1. В Україні

Бюджетний комітет вирішив розподілити військове ПДФО по-іншому, — Роксолана Підласа

12:14, 6 жовтня 2023
Військове ПДФО все ж заберуть з місцевих бюджетів.
Бюджетний комітет вирішив розподілити військове ПДФО по-іншому, — Роксолана Підласа
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Комітет з питань бюджету переглянув рішення щодо законопроєкту 10037 про ПДФО (податок з доходу фізичних осіб) з військових. Про це повідомила голова цього комітету Роксолана Підласа.

Вона розповіла, що Бюджетний комітет ухвалив за пропозицією низки нардепів наступний розподіл «військового ПДФО»:

  1. З 1 жовтня по 31 грудня 2023 року "військове ПДФО" спрямовується до державного бюджету в пропорції 50% на 50%: ДСЗІ (Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України) на дрони (13 млрд грн) і Міноборони на закупівлю артилерійських систем (13 млрд грн)
  2. З 1 січня і до 31 грудня року, в якому припинено чи скасовано воєнний стан “військове ПДФО” розподіляється в таких пропорціях:
  • 45% — ДСЗІ на дрони (прогноз 43+ млрд грн)
  • 45% — Мінстратегпром для розгортання виробництва боєприпасів та зброї (43+ млрд грн)
  • 10% — розпорядникам сектору безпеки і оборони для автоматичного розподілу між військовими частинами пропорційно відповідно до сплаченого ПДФО (близько 10 млрд)

Всі інші параметри законопроєкту рекомендуються залишити без змін.

Нагадаємо, ми писали, що Р. Підласа розповіла, чи заберуть у громад "військовий ПДФО".

20 вересня Рада підтримала цей проект за основу. Він передбачав переспрямування "військового ПДФО" з місцевих бюджетів до загального фонду держбюджету.

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