Мін’юст подав позов про націоналізацію мережі АЗС Shell в Україні

Активи, що належать російському бізнесмену Едуарду Худайнатову, можуть стягнути в дохід держави.

У середу, 4 жовтня, Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позов про стягнення в дохід держави активів, що належать російському бізнесмену Едуарду Худайнатову. Про це йдеться на офіційному сайт відомства.

У позові третіми особами, які не заявляють самостійних вимог на стороні відповідача, вказано компанії Todwick Holdings Ltd, Cicerone Holding B.V., Bogstone Holding B.V., ТОВ «Альянс Холдинг», ТОВ «Інвест-Регіон», Івана Коларова, Eatongate Holdings Ltd, ТОВ «Нафтова компанія «Альянс-Україна», ТОВ «Рентойл», ТОВ «АльянсУкраїна» та ТОВ «Альянс Ойл Україна».

Худайнатов є власником російського ВАТ «Незалежна нафтогазова компанія» та колишнім першим віце-президентом, заступником голови правління й членом ради директорів російської нафтової компанії «Роснефть».

«Відповідачем здійснюється суттєве сприяння в організації матеріально-технічного забезпечення збройної агресії в Україні шляхом постачання підконтрольними йому підприємствами товарно-матеріальних цінностей у вигляді пального на потреби державного оборонного комплексу рф та сплати податків і зборів до державного бюджету країни-агресорки у значних розмірах», - зазначають в Мін'юсті.

Нагадаємо, що «Альянс Холдинг» є власником мережі автозаправних станцій Shell в Україні (нараховує 131 АЗС). Компанію було створено 2008 року як спільне підприємство між Shell (51%) та «Альянс Ойл Україна» (49%). Перша взяла на себе управління мережею, а друга - забезпечення її нафтопродуктами. В 2022 році Shell ініціювала викуп акцій партнера. Наразі 100% акцій «Альянс Холдинг» володіє інша згадана компанія - нідерландська Cicerone Holding.

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