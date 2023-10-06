Верховний Суд розглянув справу про правомірність затвердження Детального плану території для будівництва медичного центру у Бучі

Законність запланованого будівництва медичного центру у місті Буча, - позиція КАС ВС.

Верховний Суд переглянув у касаційному порядку адміністративну справу за позовом фізичної особи до Бучанської міської ради про визнання протиправними дій та зобов`язання вчинити дії.

Позивач просив суд визнати протиправним рішення Бучанської МР від 24 вересня 2020 року № 5486-85-VII «Про затвердження матеріалів містобудівної документації, а саме: Детальний план території (далі - ДПТ), орієнтовною площею 1,62 га, для будівництва медичного центру в межах вулиць Шевченка, Революції і існуючої житлової забудови в м. Буча Київської області».

Позивач стверджував, що замовником ДПТ виступив неуповноважений орган, оскільки відповідно до частини другої статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» розроблення ДПТ щодо земельної ділянки (групи земельних ділянок), яка перебуває у власності або користуванні фізичних чи юридичних осіб або на якій розташована будівля, споруда, що перебуває у приватній власності, може здійснюватися за рахунок коштів землевласника, землекористувача або власника будівлі, споруди, за умови виконання функцій замовника відповідним органом місцевого самоврядування.

Також позивач вважає, що положення спірного ДПТ не узгоджуються з Генеральним планом та Планом зонування (зонінгом) м. Буча, оскільки вказана територія належить до зони Ж-1 (зона житлової забудови), переважні, супутні та допустимі види використання якої не передбачають будівництва медичного центру.

Верховний Суд погодився з висновками судів першої та апеляційної інстанцій, які у задоволені позову відмовили.

Суд виходив з аналізу положень статей 1, 8, 16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», на підставі яких дійшов висновку, що ДПТ є видом містобудівної документації, положення якого мають узгоджуватися з генеральним планом населеного пункту, іншою містобудівною документацією на місцевому рівні, деталізувати положення та не суперечити цій містобудівній документації.

У цій справі судами попередніх інстанцій встановлено зі змісту розділів, які містяться у Пояснювальній записці до ДПТ, що будівництво спеціалізованого медичного центру в місті Буча (орієнтованого на надання медичних послуг населенню, зокрема: гінекологічних, урологічних, педіатричних, репродуктивних) має обґрунтовану потребу та необхідність, зважаючи на відсутність такого спеціалізованого центру планування сім`ї та педіатрії на території міста, а також враховуючи кількість та прогнозований приріст населення міста, де переважну кількість складають жінки та чоловіки репродуктивного віку, молоді сім`ї, діти.

У моделі розвитку території цієї громади заплановано забезпечення мешканців усіма видами підприємств і установ соціально-культурного обслуговування, які передбачені нормативами, з урахуванням визначеного місця населених пунктів в міжселенній системі розселення. У зв`язку з цим, населення громади буде обслуговуватиметься установами епізодичного та періодичного попиту районного значення (лікарня, заклади соціального забезпечення, адміністративно - господарські установи тощо) саме в адміністративному центрі громади і районному центрі - м. Буча.

З огляду на встановлені обставини справи та виходячи з вимог Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» Суд погодився з висновком судів попередніх інстанцій про те, що згідно містобудівної документації на місцевому рівні, а саме - Генерального плану м. Буча та Плану зонування (зонінгу) м. Буча допустимим видом використання відповідної земельної ділянки може бути будівництво закладу охорони здоров`я та соціальної допомоги, а тому доводи скаржника про невідповідність цільового призначення земельної ділянки, охопленої спірним ДПТ, положенням Генерального плану м. Буча та Плану зонування (зонінгу) м. Буча не знайшли свого підтвердження.

Спростовуючи доводи позивача стосовно неналежного замовника розробки ДПТ, Суд виходив з положень статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статей 17 та 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», зі змісту яких дійшов висновку, що органом, уповноваженим на надання дозволу на розроблення ДПТ міста є відповідна міська рада, а замовником розроблення ДПТ є виконавчий орган такої ради.

Зважаючи на те, що замовника ДПТ (КП «Бучабудзамовник») створено органом місцевого самоврядування спеціально з метою підвищення ефективної роботи по контролю за якістю виконаних на замовлення Бучанської МР робіт, враховуючи, що це підприємство повністю підпорядковане, підконтрольне та підзвітне Бучанській МР, а також з огляду на те, що рішення про розробку ДПТ від 25 червня 2020 року № 5015-80-VII прийнято Бучанською МР, остання повністю контролює процес розробки ДПТ та, після громадського обговорення, своїм рішенням затверджує цей ДПТ, Суд зробив висновок, що доручення КП «Бучабудзамовник» укласти тристоронній на створення науково-технічної продукції не суперечить вимогам статей 17 та 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статті 10 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

На цій підставі Верховний Суд сформулював правовий висновок, відповідно до якого зі змісту положень законодавства, яким унормовано порядок ухвалення рішення про розробку детального плану території, замовлення розробки детального плану території та його затвердження, вбачається, що метою покладення на відповідну сільську, селищну або міську раду та її виконавчі органи повноважень у цій сфері є забезпечення комплексного підходу до планування забудови території на місцевому рівні, врахування при цьому інтересів відповідної територіальної громади та вимог містобудівної документації на місцевому рівні; для цього на відповідний орган місцевого самоврядування покладається повна відповідальність за зміст детального плану території, його відповідність містобудівній документації на місцевому рівні та дотримання встановленої законодавством процедури його розробки, обговорення, а також доведення до відома громадськості та прийняття.

Постанова Верховного Суду від 4 серпня 2023 року у справі № 320/9672/21 (адміністративне провадження № К/990/12104/23).

Автор: Наталя Мамченко

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