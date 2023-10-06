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  1. У світі

Париж атакували клопи: уряд Франції проведе спецзасідання щодо появи комах у столиці

17:09, 6 жовтня 2023
Засилля клопів у Парижі ребром поставило питання про чистоту й гігієну на наступних Олімпійських іграх, які приймає столиця Франції.
Париж атакували клопи: уряд Франції проведе спецзасідання щодо появи комах у столиці
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Напередодні старту спортивної Олімпіади 2024, яку прийматиме столиця Франції, Париж атакували клопи. Комах у великій кількості виявляють у транспорті, кінотеатрах та навіть медустановах.

Урядовці проведуть міжвідомче засідання, щоб продумати реакцію на повернення у Париж і передмістя постільних клопів, що серйозно стурбувало мешканців та викликало розмови про те, як Парижу за таких умов приймати Олімпіаду. Про це повідомляє Le Figaro.

Спеціальне засідання анонсував речник уряду Олів’є Веран, зустріч відбудеться 6 жовтня.   

Зокрема, в уряді хочуть з’ясувати, наскільки серйозна і масштабна проблема, та вирішити, як реагувати далі і заспокоїти паніку, що здійнялася на тлі повідомлень у соцмережах. 

Останніми днями з’явилися численні нові повідомлення про місця, де помітили клопів – від потягів до шкіл та крісел кінотеатру. 

Міністр з питань транспорту Клеман Бон заявляв, що з 37 випадків на залізниці, про які сповістили пасажири, перевірка не знайшла підтверджень жодному.

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