Господарський cуд Києва повідомив про наявність вакантної посади

У Господарському cуді Києва з’явилася вакантна посада секретаря судового засідання

Господарський суд міста Києва повідомив про наявність вакансії секретаря судового засідання (строково: 1 посада - до дня призначення переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку з дня припинення чи скасування воєнного стану). Про це йдеться на офіційному сайті суду.

Призначення на посаду державної служби буде відбуватись з урахуванням вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану» від 12.05.2022 №2259-ІХ.

«Претенденти на вакантну посаду подають до 20.10.2023 на електронну пошту відділу управління персоналом та антикорупційного моніторингу ([email protected]):

- заяву із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади;

- резюме встановленого зразка відповідно до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246.

Додаткова інформація за телефоном (067) 764-76-56», - сказано у повідомленні.

Раніше Київський апеляційний суд повідомив про наявність 29 вакантних посад.

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