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Турецьке судно підірвалося на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії, — ЗМІ

12:09, 6 жовтня 2023
Інцидент стався о 12:20 за київським часом біля гирла Дунаю.
Турецьке судно підірвалося на міні в Чорному морі біля узбережжя Румунії, — ЗМІ
ілюстрація
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У четвер, 5 жовтня, турецьке вантажне судно підірвалося на міні в Чорному морі біля берегів Румунії, але зазнало незначних пошкоджень, пише Reuters.

Зазначається, що це сталося о 12:20 за київським часом біля гирла Дунаю, за 11 морських миль на північ від міста Сулина, поблизу входу у Сулинське гирло.

Пізніше судно кинуло якір на короткий проміжок часу, щоб оцінити збитки. Вже через майже 3 години судно відновило рух.

"Це був один із перших інцидентів за кілька місяців, пов’язаних із наїздом судна на морську міну. Страховики віднесли Чорне море до зони високого ризику, а плавучі міни залишаються небезпекою", - йдеться у повідомленні.

Видання пише, що джерело в українському уряді підтвердило, що судно натрапило на міну, додавши, що це, "ймовірно, міна часів Другої світової війни або фугасні міни, які залишилися там минулого року".

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