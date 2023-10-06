рф щодня скидає авіабомби в районі курсування суден «зерновим коридором», — ОК «Південь»

Наразі не спостерігається активність корабельного угруповання ворога в районі українського «зернового коридору».

Окупанти щодня скидають авіабомби в районі курсування суден українським "зерновим коридором". Про це повідомила речницю Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, наразі не спостерігається активність корабельного угруповання ворога в районі "зернового коридору". Однак вони намагаються контролювати там ситуацію через застосування тактичної авіації.

"Щодобово направляють туди літаки для скидання керованих авіабомб, якраз в районі, де, ймовірно, мають курсувати судна, що вирішили скористатись гуманітарним коридором, запропонованим Силами оборони України", - розповіла Гуменюк.

Вона зазначила, що такі керовані авіабомби можуть призводити до детонації морських мін, яких дуже багато в акваторії Чорного моря.

"Тобто, такий дистанційний терор використовують", - додала Гуменюк.

Нагадаємо, що перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів.

Як відомо, Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них.

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