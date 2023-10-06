У Києві підрядник привласнив майже 10 млн гривень під час ремонту спортивного комплексу

Підрядник майже вдвічі завищив обсяги виконаних робіт.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

У Києві скеровано до суду обвинувальний акт відносно директора підрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у особливо великих розмірах під час виконання робіт з реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

Як повідомила Київська міська прокуратура, між КП «Спортивний комплекс» та приватним підприємством у 2020 році був укладений договір підряду на виконання робіт по об’єкту «Реконструкція фізкультурно-оздоровчого комплексу у Дніпровському районі міста Києва».

«У подальшому керівник підрядної організації вніс недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо стану виконання робіт, вказавши, що роботи, передбачені договором, виконані у повному обсязі.

На підставі вказаних актів на рахунки підрядника було перераховано понад 22 млн. гривень бюджетних коштів», - сказано у повідомленні.

У прокуратурі додали, проведеними експертними дослідженнями встановлено, що обсяги виконаних робіт завищені майже вдвічі, чим завдано збитки столичному бюджету на суму близько 10 млн гривень.

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