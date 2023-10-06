Під час домашнього арешту розпалював релігійну ворожнечу: СБУ вручила митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП нову підозру

Клірик вдома почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні.

Служба безпеки України встановила нові факти злочинної діяльності керівника Черкаської єпархії УПЦ (МП), який під час перебування під домашнім арештом продовжив публічно розпалювати релігійну ненависть. Про це повідомляє СБУ.

«На початку цього року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії рф та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі.

Тоді суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту і приступив до розгляду матеріалів провадження по суті.

Однак, це не зупинило клірика і у власній домівці він почав записувати провокативні відео, в яких повторював кремлівські наративи про релігійні громади в Україні», — зазначили в СБУ.

Встановлено, що у своїх «зверненнях» фігурант зневажливо висловлювався про вірян та священнослужителів інших конфесій. Також він намагався дискредитувати співробітників правоохоронних органів України, які проводили безпекові заходи на території релігійних громад області.

«Після запису пропагандистських відео їхній автор у рясі поширював деструктивний контент на «Ютуб-каналі» сайту Черкаської єпархії УПЦ (МП).

Тим самим митрополит діяв на користь країни-агресора і намагався дестабілізувати суспільно-політичну обстановку в регіоні», — додали в СБУ.

Додається, що експертизи підтвердили факти злочинних дій митрополита.

Під час обшуків за місцем проживання клірика виявлено:

провокативне відео фігуранта;

комп’ютерну техніку та мобільний телефон, які він використовував для запису і поширення ворожого контенту.

На підставі нових доказів митрополиту повідомлено про ще одну підозру за ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань, вчинене службовою особою повторно).

Наразі вирішується питання щодо обрання нового запобіжного заходу, але вже у виді тримання під вартою.

Триває розслідування всіх обставин злочину.

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