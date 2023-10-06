НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у депутата сільради на понад 136 млн грн

НАЗК дійшло висновку, що депутат Вороньківської сільради Сергій Гарбарук набув необґрунтовані активи, вартість яких на 136 млн 238 тис. грн перевищує його законні доходи.

Фото: nazk.gov.ua

Національне агентство з питань запобігання корупції за результатами моніторингу способу життя виявило ознаки незаконного збагачення у депутата Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області Сергія Гарбарука на понад 136 млн грн. Про це повідомляє НАЗК.

Так, згідно декларації за 2019 рік у нього відсутні будь-які грошові активи.

«У декларації за 2020 рік він вказав набуття корпоративних прав на понад 25 млн грн, а також грошові активи своєї родини: 32 млн грн, 1 млн доларів та 1 млн євро.

У листопаді 2021 року Гарбарук придбав корпоративні права у пов’язаних з ним осіб на загальну суму майже 50 млн грн. При цьому в своїй декларації він відобразив доходи у розмірі 75 тис. грн.

Сукупний чистий дохід Гарбарука та його дружини за 2019 – 2021 роки становив майже 9 млн грн. Водночас розмір витрат подружжя перевищив їхні законні доходи і склав понад 40 млн грн», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на запит Національного агентства депутат відмовився надати інформацію та документи, які б могли підтвердити законність джерел походження коштів.

«Варто зазначити, що вищевказані доходи подружжя у більшості випадків сформовані за рахунок повернення раніше наданих різним підприємствам фінансових допомог, а також отримання фінансових допомог від цих же суб’єктів господарювання. Вказані операції здійснювались за участю компаній, які прямо чи опосередковано пов’язані з подружжям Гарбарук, а також безпосередньо через афілійованих осіб. Це може вказувати на ознаки ухилення від сплати податків шляхом переведення безготівкових коштів у готівку.

Таким чином НАЗК дійшло висновку, що депутат Вороньківської сільради набув необґрунтовані активи, вартість яких на 136 млн 238 тис. грн перевищує його законні доходи.

Матеріали стосовно депутата сільради скеровано до Офісу Генерального прокурора з метою визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України», — зазначили в НАЗК.

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