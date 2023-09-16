Перші цивільні судна пройшли тимчасовим коридором до українських портів

Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Фото: Олександр Кубраков/Фейсбук

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що перші цивільні кораблі підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Він зазначив, що перші цивільні кораблі скористалися тимчасовим коридором у напрямку до портів України.

За словами Кубракова, балкери RESILIENT AFRICA та AROYAT підтвердили готовність скористатися маршрутом на вхід до порту "Чорноморськ" під завантаження майже 20 тисячами тонн пшениці для країн Африки та Азії.

Судна перебувають під прапором Палау, а їхній екіпаж складається з громадян Туреччини, Азербайджану, Єгипту та України.

Міністр додав, що раніше тимчасовий коридор використовувався для евакуації суден, які перебували в українських портах з момент повномасштабного вторгнення рф. Від 15 серпня тимчасовим коридором скористалось 5 суден: контейнеровоз Joseph Schulte, балкери Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy та Puma.

Нагадаємо, що Україна відкрила тимчасові коридори для торговельних суден, що прямують до її портів або виходять із них.

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