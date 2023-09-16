Первые гражданские суда прошли временным коридором в украинские порты

Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Фото: Александр Кубраков/Фейсбук

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что первые гражданские корабли подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

В сообщении говорится, что первые гражданские корабли воспользовались временным коридором по направлению к портам Украины.

По словам Олесандра Кубракова, балкеры RESILIENT AFRICA и AROYAT подтвердили готовность воспользоваться маршрутом на вход в порт "Черноморск" под загрузку почти 20 тысяч тонн пшеницы для стран Африки и Азии.

Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.

Напомним, что Украина открыла временные коридоры для торговых судов, направляющихся в ее порты или выходящие из них.

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