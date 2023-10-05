Норвезький письменник отримав нобелівську премію-2023 з літератури

Премію письменнику Йону Фоссе вручили «за його інноваційні п'єси та прозу, які висловлюють невимовне».

Фото: Nobel Prize / Facebook

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2023 року став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе. Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначається, що Фоссе отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Фоссе – найпопулярніший норвезький драматург після Генріка Ібсена. Норвезький письменник пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, есе і п'єси.

Нагадаємо, що 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії.

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