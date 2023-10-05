Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Концепт посилення стійкості демократії стане основою дорожньої карти реформ, - Денис Шмигаль

Денис Шмигаль зазначив, що розроблений за ініціативою Президента Концепт посилення стійкості демократії в Україні — це рамковий документ, який стане основою дорожньої карти реформ.

Верховна Рада схвалила законопроект про запобігання булінгу дітей за межами шкіл

Законопроект передбачає нові обов’язки для керівників та працівників закладів, де перебувають діти.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Набув сили закон про захист права власності та інших речових прав на нерухоме майно дітей та підопічних осіб

Він передбачає зміни до Сімейного та до Цивільного кодексів.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

  1. У світі

Норвезький письменник отримав нобелівську премію-2023 з літератури

15:34, 5 жовтня 2023
Премію письменнику Йону Фоссе вручили «за його інноваційні п'єси та прозу, які висловлюють невимовне».
Норвезький письменник отримав нобелівську премію-2023 з літератури
Фото: Nobel Prize / Facebook
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Лауреатом Нобелівської премії з літератури 2023 року став норвезький письменник та драматург Йон Фоссе. Про це повідомляє пресслужба Нобелівського комітету.

Зазначається, що Фоссе отримав нагороду "за його новаторські п’єси та прозу, які висловлюють невимовне".

Фоссе – найпопулярніший норвезький драматург після Генріка Ібсена. Норвезький письменник пише романи, новели, вірші, книжки для дітей, есе і п'єси. 

Нагадаємо, що 4 жовтня оголосили лауреатів Нобелівської премії з хімії. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя