Ситуация в Израиле не пошатнет поддержку Украины, — заверили в Еврокомиссии

Спикер ЕК отметил, что ничто не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине.

Обострение израильско-палестинского конфликта не уменьшит поддержку Украины в войне против рф, заверили в Еврокомиссии. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никаких сомнений», – сказал Мамер, отвечая на вопрос о том, как ситуация на Ближнем Востоке может изменить поддержку Украины со стороны ЕС.

По его словам, «если вы послушаете речь президентки Еврокомиссии в Бордо в субботу, она еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против россии».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отдельно прокомментировал, станет ли возможна связь между событиями в Украине и Израиле, а также возможные попытки россии использовать эту ситуацию в свою пользу темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза во вторник.

«Каждый раз, когда министры встречаются, они обсуждают события в Украине из-за их важности. Я только подчеркну: идея завтрашней встречи… обсудить, что случилось (в Израиле. – Ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте», – сказал Стано.

«Конечно, независимо от этого, россия пытается использовать все, что происходит в международной сфере: или чтобы разжечь нестабильность, или чтобы воспользоваться ею для усиления своей кампании против Украины. Но это не значит, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины», – добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.