Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как добровольцы ДФТГ и патрульные полицейские придумали гражданину протокол по ст. 130 и что решил суд

Суд отметил, что полицейские вместе с представителями ДФТГ сфальсифицировали протокол по ст. 130.

Пограничной службе расширят полномочия, - на рассмотрение Рады подали законопроект

Депутаты от «Слуги народа» предлагают изменить закон о пограничном контроле и предоставить больше прав Пограничной службе.

Специальные проверки чиновников возвращаются: какие документы нужно подать

Лица, назначенные на должности в период действия военного положения, для обеспечения проведения специальной проверки должны подать ряд документов, в том числе декларацию.

Гражданин не может быть привлечен к ответственности по ст. 130, если он действовал вследствие крайней необходимости – решение суда

Апелляционный суд указал, при каком условии можно избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Андрей Гайченко о законопроекте об автоматическом снятии арестов со счета: «Человек сможет заплатить свой долг и забыть о нем»

Заместитель министра юстиции Андрей Гайченко в интервью «Судебно-юридической газете» рассказал, какие возможности предоставляет гражданам цифровизация исполнительного производства, а также о развитии сферы судебной экспертизы, несмотря на войну.

  1. В мире

Ситуация в Израиле не пошатнет поддержку Украины, — заверили в Еврокомиссии

15:58, 9 октября 2023
Спикер ЕК отметил, что ничто не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине.
Ситуация в Израиле не пошатнет поддержку Украины, — заверили в Еврокомиссии
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Обострение израильско-палестинского конфликта не уменьшит поддержку Украины в войне против рф, заверили в Еврокомиссии. Об этом сообщил спикер Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.

«Ничто и ни в коем случае не повлияет на поддержку, которую ЕС оказывает Украине. В этом не может быть никаких сомнений», – сказал Мамер, отвечая на вопрос о том, как ситуация на Ближнем Востоке может изменить поддержку Украины со стороны ЕС.

По его словам, «если вы послушаете речь президентки Еврокомиссии в Бордо в субботу, она еще раз подтвердила: мы стоим с украинским народом столько, сколько нужно в конфликте против россии».

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано отдельно прокомментировал, станет ли возможна связь между событиями в Украине и Израиле, а также возможные попытки россии использовать эту ситуацию в свою пользу темой экстренной встречи глав МИД Евросоюза во вторник.

«Каждый раз, когда министры встречаются, они обсуждают события в Украине из-за их важности. Я только подчеркну: идея завтрашней встречи… обсудить, что случилось (в Израиле. – Ред.) и каким должен быть ответ Евросоюза в этом контексте», – сказал Стано.

«Конечно, независимо от этого, россия пытается использовать все, что происходит в международной сфере: или чтобы разжечь нестабильность, или чтобы воспользоваться ею для усиления своей кампании против Украины. Но это не значит, что внимание Евросоюза будет перефокусировано от Украины», – добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Заворотна
    Оксана Заворотна
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області