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Как украинцам в Германии найти работу: советы

22:00, 9 октября 2023
Существует несколько путей поиска работы в Германии как для знатоков языка, так и без.
Как украинцам в Германии найти работу: советы
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Украинцы, которые находятся в Германии и имеют временную защиту, теперь имеют легкий доступ к немецкому рынку труда. Обычно процесс поиска работы может быть сложным, особенно для тех, кто не владеет немецким языком. Уровень квалификации также играет важную роль в шансах на успешное трудоустройство. Например, высококвалифицированные специалисты, владеющие немецким языком, имеют больше возможностей найти работу. Это касается таких отраслей, как программирование, медицина и инженерия, – сообщает ukrainianingermany.de.

Между тем, для лиц со средней или низкой квалификацией, а также для тех, кто не говорит на национальном языке, поиск работы может быть более сложной задачей.

Стоит отметить, что для украинских беженцев, находящихся в Германии, процесс оформления разрешения на работу является упрощенным. Это дает им преимущество при осуществлении трудоустройства.

Вот несколько путей, которые помогут украинским беженцам найти работу в Германии:

  1. Сайты для поиска работы: Существует множество ресурсов, где можно искать вакансии в Германии. Некоторые из них включают:

- jobcenter-ge.de - это сайт центра занятости, где можно получить консультацию по поводу поиска работы.

- arbeitsagentur.de - на этом сайте можно найти вакансии и записаться на учебные курсы.

- jobleads.com - ресурс для высококвалифицированных работников.

- europa.jobs - этот сайт предлагает вакансии для лиц без опыта и знанием языка.

- stellenanzeigen.de - для квалифицированных специалистов и лиц без опыта.

  1. Контактирование с работодателями: Это может быть действенным методом, особенно если у вас есть определенный набор навыков или образование в определенной области.
  2. Объявления в газетах: Это может быть источником информации о рабочих местах в регионе.
  3. Поиск вакансий в социальных сетях: В интернете существуют группы и страницы, где регулярно публикуются вакансии.
  4. Услуги агентств по трудоустройству: Некоторые агентства специализируются на трудоустройстве иностранцев.
  5. Обращение на биржу труда: Биржи труда могут оказывать помощь в поиске работы и обучении.

Дополнительно, украинские беженцы получают помощь от центра занятости Jobcenter. Они могут получать выплаты, но основная цель центра - помочь людям вступить на рынок труда. Здесь можно получить консультацию, покрыть расходы на курсы немецкого языка, получить советы по карьере и услуги коучинга, а также обучаться новым профессиям. Jobcenter также предоставляет помощь по подготовке резюме и сопроводительных писем, а в отдельных случаях - стартовый капитал для развития собственного дела.

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