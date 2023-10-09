Мужчина отсудил у гражданской жены попугая и клетку

В период совместного проживания с женщиной истцом был приобретен попугай, которого ему удалось забрать через суд.

В Казахстане суд рассмотрел гражданское дело по иску мужчины к бывшей гражданской супруге об истребовании из незаконного владения попугая, клетки и подставки, передает vecher.kz.

«Обстоятельства дела: в период совместного проживания истец приобрел попугая, а также специальную клетку и подставку. После прекращения отношений между сторонами была достигнута договоренность о временном нахождении попугая в квартире ответчика до освобождения квартиры истца. Однако вскоре ответчик отказалась отдавать истцу попугая, в связи с чем истец обратился в суд», – говорится в сообщении суда из Алматы.

Судом установлено, что стороны не состояли в зарегистрированном браке, однако имеют общего ребенка.

В период совместного проживания истцом был приобретен попугай александрийской породы, о чем свидетельствуют представленные истцом документы, в частности, расписка продавца, паспорт на попугая, оформленный на имя истца, а также квитанции с банка о приобретении клетки и подставки.

Из пояснений продавца следует, что попугай был приобретен не для подарка дочери, поскольку для малолетнего ребенка птица представляет опасность в силу своего размера и необходимости за ним ухода взрослого человека. Помимо этого, предложенные им попугаи других пород в качестве подарка, дочери не понравились.

«При таких обстоятельствах, поскольку стороной ответчика не было представлено относимых, допустимых и достоверных доказательств приобретения животного, клетки и подставки для него, суд пришел к выводу о возможности удовлетворения требований истца», – сказано в сообщении.